25 лютого Папа Римський Франциск відвідав посольство РФ у Ватикані та зустрівся з послом. Він прийшов туди, щоб висловити стурбованість вторгненням російських військ до України, повідомляє пресофіс глави Католицької церкви.

Зустріч понтифіка з російським послом у Ватикані тривала понад 30 хвилин, уточнили у пресофісі. Папа Франциск висловив стурбованість вторгненням Росії в Україні, інші подробиці розмови із послом невідомі.

Сам собою цей крок Його Святості є безпрецедентним, тому що, за протоколом Ватикану, понтифік приймає послів у себе. До того ж, цього ж дня пресофіс глави Католицької церкви повідомив, що кілька публічних заходів Франциска було скасовано через проблеми з ногою.

Глави українських церков Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Єпифаній і верховний архієпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав закликали український народ молитися за Україну. Тільки згуртований опір, захист рідної землі, свободи та гідності може привести до перемоги.

Молитва за Україну

Боже Великий! Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Пробач провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тобі, щиру молитву нашу і дяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай.

Премилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай.

Благаємо Тобі, Боже Благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у в’язницях, на тяжких роботах караються і мучаться. За вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого Милосердя та допомоги Твоєї потребують.

З’єднай нас усіх в єдину велику Христову сім’ю, щоб усі люди, як брати, славили Величне ім’я Твоє завжди – нині, і завжди, і на віки віків. Амінь.

Джерело: VATICAN NEWS