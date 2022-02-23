Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали украинский народ к молитве за Украину.

— Для нас, для украинского народа, на кремлевскую агрессию может быть только один ответ: сплоченное сопротивление, защита родной земли, свободы и достоинства, борьба с агрессором до победы, — отметил митрополит Епифаний на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что историей не раз доказано, что только суверенная, независимая Украина является тем пространством, где граждане разных политических взглядов, разного этнического происхождения с разными религиозными убеждениями могут оставаться по-настоящему свободными.

И наоборот, жизнь на до сих пор захваченных Россией украинских землях Крыма и Донбасса свидетельствует, что вместе с кремлевскими оккупантами приходит кровопролитие, руина, неволя, страх.

— На нашей стороне – правда. Наше государство поддерживает мировое сообщество, все люди доброй воли. Миллионы возносят ежедневно свои молитвы за мир для Украины, — констатировал митрополит.

И призывал на украинское государство, на воинов, которые защищают Украину, и на весь наш народ Господне благословение!

Един в помыслах с православным лидером и верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

— Сегодня мы взываем в молитве к Всевышнему Творцу, с особым призывом к мудрости для тех, кому поручено принимать важные для общества решения, в чьих руках лежит судьба человечества, — отметил он.

И обратился с прошением к Отцу Небесному о помощи в восстановлении справедливого мира на украинской земле.

Папа Римский Франциск вновь выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации вокруг Украины, призвал к соблюдению международного права, дипломатическому диалогу и объявил 2 марта, первый день поста перед Пасхой (по католическому календарю), днем молитвы и поста во имя мира.

Источник: митрополит Епифаний, Блаженнейший Святослав