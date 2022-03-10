Морять голодом, холодом та відсутністю води: Верещук про ситуацію у Маріуполі

У Маріуполі критична ситуація, адже люди сидять без води та їжі уже довгий час. ворог не дає пройти гуманітарним вантажам.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Найгірша ситуація у Маріуполі та Запоріжжі. Жодна людина не була евакуйована. Жодна краплина води не потрапила до людей, які знемагають від спраги. Від зневоднення загинула дитина. 300 тис. людей страждають через відсутність води, через холод, через голод. Ворог мстиво не дозволяє їх врятувати, – зазначила Верещук.

Вона додала, що не розуміє, чому така ненависть саме у бік Маріуполю. Крім того, у місті близько 300 іноземців, зокрема місія ОБСЄ.

За словами Верещук, залишився лише один шлях з Маріуполя у бік Запоріжжі. Проте щоразу, коли український гуманітарний конвой виїздить на цю дорогу, ворог його обстрілює.

– Волноваха та Покровськ – не відкрився коридор, хоча така можливість була. Росія не пішла на відкриття коридору, хоча раніше говорила, що готова, – зазначила Верещук.