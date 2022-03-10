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На вулицях лежать тіла, води немає, люди сидять по підвалах – ситуація в Маріуполі

Орест Дрималовський

Маріуполь від ранку здригається від авіаударів. Росія цинічно знищує місто, яке не здається ворогу. Противник зриває евакуацію, скидаючи бомби на шляхи, якими проходять зелені коридори.

Місто заблоковане, тож колони машин із гуманітарним вантажем та автобуси, якими планували вивезти людей, повернулись у Запоріжжя. Так триває уже 6 днів.

До редакції “Фактів” постійно телефонують рідні тих, хто залишився у місті. Нині там майже не працює мобільний зв’язок. Тож люди від кінця минулого тижня не знають, що відбувається з їхніми близькими.

З останніх повідомлень: у місті нема ні світла, ні газу, на вулицях лежать тіла убитих. Люди сидять по підвалах, як шпроти у банках, дихають пилом. У бараки, де переховуються цивільні, постійно прилітають снаряди. Найбільше мешканці Маріуполя просять про воду, яку в місті нині дістати неможливо.

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