За два дні з гарячих точок евакуювали понад 80 тис. людей: Верещук про гуманітарні коридори

За останні два дні з населених пунктів України, де ведуться активні бої, зеленими коридорами евакуювали понад 80 тис. людей. Найбільше – з Сум, Тростянця та Краснопілля.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у прямому ефірі телеканалу ICTV розповіла про результати гуманітарних коридорів.

З Сум, Тростянця, Краснопілля у напрямку Полтави вивезли понад 60 тис. мирних жителів України, а з Ізюма до Лозової – близько 3 тис. людей.

До Ізюма вдалося завезти понад 100 тонн необхідної гуманітарної допомоги (медикаменти, їжа, вода та інший необхідний вантаж), ще стільки ж доставили до Енергодара.

З Київської області (Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель) евакуювали понад 20 тис. людей, але згодом ця кількість збільшуватиметься.

Верещук розповіла про успішну евакуацію 52 малюків з Будинку дитини у Ворзелі. Близько 55 породіль з пологового будинку Ворзеля вже перебувають у безпеці.

Російські війська знову не дають можливість відкрити зелені коридори з Волновахи навіть для доставлення гуманітарного вантажу. Маріуполь зазнав гуманітарної катастрофи, вороги тримають місто у блокаді.