У Рівненській області з початку бойових дій вилучили 57 автомобілів у п’яних водіїв. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, з початку бойових дій найбільше водіїв у нетверезому стані спіймали у самому Рівному.

Також по кілька випадків зафіксовано в Острозі, Дубно, Костополі, Корці, Сарнах, Володимирці, Зарічному та Радивилові.

— Повторюю ще раз: хто “під градусом” у воєнний час сяде за кермо, буде ходити пішки, – зазначив Коваль.

Він наголосив, що всі вилучені транспортні засоби передані на потреби Збройних сил України і територіальної оборони.

У Рівненській області з 1 березня діє заборона на продаж алкоголю.

Читайте У Києві заборонили продаж алкоголю

Вже 2 березня Віталій Коваль повідомив про ще одну заборону, а саме, що у водіїв, яких спіймають під дією алкоголю чи наркотиків під час воєнного стану, вилучатимуть авто на потреби армії.

Джерело: Віталій Коваль