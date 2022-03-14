У зв’язку з тим, що у Польщі наразі сконцентровано найбільше українців, які виїхали з країни через російську агресію, польський уряд прийняв спецзакон, що днями набере чинності.

Експертка з легалізації у Польщі Оксана Колесник опрацювала і проаналізувала документ та повідомила Фактам ICTV основні моменти, на які потрібно звернути увагу всім зацікавленим особам.

Спершу визначення:

1) особа, що від 24 лютого 2022 року виїхала з України прямо до Польщі (перетнула польсько-український кордон і була зареєстрована прикордонною службою Польщі) у зв’язку з агресією РФ проти України і має українське громадянство (або є дружиною, чоловіком громадянина України і разом з ним/нею перетнула польсько-український кордон) – це не біженець! Це – український воєнний мігрант.

2) кожна особа, яка шукає притулку в Польщі з інших приводів ніж наступ Росії на Україну – це біженець.

Усі люди, що тікають від війни, з правової точки зору, не біженці, і не треба до них с застосовувати законів про біженців.

Українські воєнні мігранти тепер мають свій спеціальний закон. Який я, власне, обговорюю.

Кого стосується спецзакон

Закон стосується виключно осіб, які заїхали до Польщі 24 лютого 2022 року і пізніше (як довго триватиме це пізніше, прочитаєте далі).

Закон не стосується громадян України, що прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року.

Законодавець не передбачив ситуації, в якій хтось був у Польщі, і вже не зміг повернутися до 23 лютого через обстріли та відсутність авіасполучень, або з іншої причини, наприклад, страх.

Закон стосується осіб, які прибули до Польщі прямо з України, тобто через польсько-український кордон.

Закон також стосується громадян України з картками поляка, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, потрапили до Польщі, але не через польсько-український кордон.

Чоловік або жінка без українського громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України прирівнюються до громадян України.

Що робити особам, які не мають українського громадянства і не перебувають у шлюбі з громадянами України, а заїхали до Польщі – наразі не відомо. Вони мали б повернутися до своїх країн.

Такі особи можуть просити в Польщі притулку. Вони теж можуть подати заяву на дозвіл на перебування у зв’язку з роботою, і ті громадяни, яким не треба було візи для заїзду – зможуть такі дозволи отримати. Що буде з особами, яким потрібна віза для в’їзду у Польщу, а їх сюди пустили без неї – невідомо.

Який статус обрати

Оксана Колесник не радить громадянам України подавати заяви на статус біженця. Особи, що вже склали такі заяви, можуть їх скасувати, і цей спецзакон буде їх стосуватися. У підсумку: я раджу не подавати заяви на притулок (статус біженця), а якщо хтось уже допустив цю помилку, наполягаю, щоб заяву скасував.

Особливі положення для осіб, що втекли від війни, настільки корисні, що подавати заяву на притулок (статус біженця) експертка вважає недоречним і навіть відмовляється від порад у цій сфері.