Країни ЄС заявили, що готові прийняти від 20 тисяч до одного мільйона українських біженців. Зокрема, йдеться про Латвію, Естонію, Угорщину, Чехію та Польщу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Євросоюзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу.

Польща приймає українських біженців

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік повідомив, що уряд звернувся до місцевої влади з проханням у найкоротший термін виділити житло для біженців із України. Варшава очікує близько мільйона біженців із України.

Журналістка Олена Міщенко, яка працює в Польщі, зазначає, що Польща приймає українців, в’їзд у країну вільний.

За її словами, біженців пускають БЕЗ віз, сертифікатів про вакцинацію та тестів на Covid-19.

Із собою варто лише мати хоча б якийсь документ, який підтверджує особу.

– Польща приймає українців і в’їзд у країну вільний. Біля пропускних пунктів вздовж кордону розгорнуті пункти медичної і гуманітарної допомоги. У Польщу пропускають без закордонних паспортів, без віз, без сертифікатів про вакцинацію, без тестів. Щойно отримала дзвінок з управління іноземців. Сказали, що головне – мати хоч якийсь документ, що підтверджує особу, – написала Олена Міщенко.

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський та заступник глави МВС Польщі Павел Шефернакер повідомили, що Польща розгортає на кордоні з Україною дев’ять пунктів прийому можливих біженців – по чотири у Підкарпатському та Люблінському воєводствах та на залізничному вокзалі у Перемишлі. Про це повідомляє Укрінформ.