З Маріуполя виїхали 160 авто з жителями міста: де громадяни можуть отримати допомогу

Вдень з Маріуполя до Бердянська змогли виїхати понад 160 приватних автомобілів, які продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. За останньою інформацією, на встановленому гуманітарному коридорі зберігається режим тиші.

За даними Маріупольської міської ради, жителі міста прямували згідно з раніше встановленим напрямком гуманітарного коридору: Маріуполь (виїзд у напрямку село Мелекіне – село Портівське – смт Мангуш – Бердянськ – Токмак – Запоріжжя).

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення та допомоги щодо подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Жителі можуть звертатися до контактних осіб:

Ремпель Андрій: +38(067)-522-80-18;

Погребняк Юлія: +38(095)-277-71-11.

Маріупольці, які виїхали на власному транспорті, вже проїхали Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Російські найманці дотримуються режиму припинення вогню на гуманітарному коридорі.