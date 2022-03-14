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Факти / Україна / Суспільство

З Маріуполя виїхали 160 авто з жителями міста: де громадяни можуть отримати допомогу

Юля Захарченко редакторка стрічки
З Маріуполя виїхали 160 авто з жителями міста: де громадяни можуть отримати допомогу

Вдень з Маріуполя до Бердянська змогли виїхати понад 160 приватних автомобілів, які продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. За останньою інформацією, на встановленому гуманітарному коридорі зберігається режим тиші.

За даними Маріупольської міської ради, жителі міста прямували згідно з раніше встановленим напрямком гуманітарного коридору: Маріуполь (виїзд у напрямку село Мелекіне – село Портівське – смт Мангуш – Бердянськ – Токмак – Запоріжжя).

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення та допомоги щодо подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Жителі можуть звертатися до контактних осіб:

  • Ремпель Андрій: +38(067)-522-80-18;
  • Погребняк Юлія: +38(095)-277-71-11.

Маріупольці, які виїхали на власному транспорті, вже проїхали Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Російські найманці дотримуються режиму припинення вогню на гуманітарному коридорі.

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Фото: Depositphotos

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