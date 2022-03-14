Из Мариуполя выехали 160 автомобилей с жителями города: где граждане могут получить помощь

Днем из Мариуполя в Бердянск смогли выехать более 160 частных автомобилей, которые продолжают двигаться в направлении Запорожья. По последней информации, на установленном гуманитарном коридоре сохраняется режим тишины.

По данным Мариупольского городского совета, жители города направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора: Мариуполь (выезд в сторону село Мелекино – село Портовское – пгт Мангуш — Бердянск – Токмак – Запорожье).

Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Жители могут обращаться к контактным лицам:

Ремпель Андрей: +38(067)-522-80-18;

Погребняк Юлия: +38(095)-277-71-11.

Выехавшие на собственном транспорте мариупольцы уже проехали Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Российские наемники соблюдают режим прекращения огня на гуманитарном коридоре.