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Факты / Украина / Общество

Из Мариуполя выехали 160 автомобилей с жителями города: где граждане могут получить помощь

Юля Захарченко редактор ленты
Из Мариуполя выехали 160 автомобилей с жителями города: где граждане могут получить помощь

Днем из Мариуполя в Бердянск смогли выехать более 160 частных автомобилей, которые продолжают двигаться в направлении Запорожья. По последней информации, на установленном гуманитарном коридоре сохраняется режим тишины.

По данным Мариупольского городского совета, жители города направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора: Мариуполь (выезд в сторону село Мелекино – село Портовское – пгт Мангуш — Бердянск – Токмак – Запорожье).

Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Жители могут обращаться к контактным лицам:

  • Ремпель Андрей: +38(067)-522-80-18;
  • Погребняк Юлия: +38(095)-277-71-11.

Выехавшие на собственном транспорте мариупольцы уже проехали Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Российские наемники соблюдают режим прекращения огня на гуманитарном коридоре.

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Фото: Depositphotos

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