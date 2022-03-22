У понеділок, 21 березня, з 8 погоджених гуманітарних коридорів працювало 7. Загалом за добу вдалося врятувати та евакуювати 8 057 людей.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 3 007 маріупольців.

Евакуація з міста Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно, та селища Нікольське відбудеться завтра зранку з 9.00 до 11.00

З міста Запоріжжя також буде направлено 27 великих автобусів по маршруту.

– Вирішуємо питання для доставки завтра додаткового об’єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку, – сказала Верещук.

Київська область

по маршруту з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести більше 4 370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.

до Броварів вдалося вивести більше 4 370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто. по маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу.

було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу. з села Козаровичи до міста Вишгород евакуація не відбулася – окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти.

Луганська область

по гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано 300 людей. Крім цього, в ці населені пункти було доставлено більше 200 тон гуманітарної допомоги.

Також сьогодні було звільнено наших водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити гуманітрану допомогу до міста Вовчанськ Харківської області.