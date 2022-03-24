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Факти / Україна / Суспільство

Коли переводять годинник на літній час 2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
Часы, годинник

Навесні 2022 на території України традиційно переводять годинники на літній час.

Перехід проводять відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року №509 Про порядок обчислення часу на території України. Факти ICTV розповідають, коли буде перехід на літній час в Україні у 2022 році.

Перехід на літній час в Україні

У 2022 році переведення годинників в Україні на літній час буде у ніч з суботи (26 березня) на неділю (27 березня) о 3.00 на 1 годину вперед.

Багато хто вважає, що переведення годинників – пережиток минулого. Однак це допомагає зменшити споживання електроенергії. Такий крок важливий з економічних та екологічних причин.

Переведення звичного розпорядку дня двічі на рік призводить до того, що більшість людей відчувають себе втомленими та страждають від порушень сну.

У такий період важливо висипатися, більше гуляти на свіжому повітрі та пити менше кави. Також важливо залишити у голові лише позитив – тоді переведення годинників легко пройде для організму.

Читайте: Як пережити перехід на літній час

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