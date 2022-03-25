У РНБО підтвердили наміри РФ застосувати отруйні речовини проти України

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про можливу підготовку ворогом застосування отруйних речовин проти України.

Зокрема спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону.

Розвідка InformNapalm повідомляє, що 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримали ін’єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук). Також відомо, що 20 березня командний склад збройних сил РФ отримав ампули з атропіном – антидот при хімотруєннях.

Тим часом кремлівська пропаганда поширює наративи про “американські біолабораторії в Україні” та “витік патогенів” звідти.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що рашисти вже використовували фосфорні боєприпаси у Попасній, а нещодавно на Сумихімпром стався витік аміаку.

Джерело: ЦПД РНБО