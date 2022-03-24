Лідери Великої сімки (G7) застерегли Російську Федерацію від застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї, а також закликали агресора зупинити війну та вивести свої війська з території України.

– Ми застерігаємо від будь-якої загрози застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї або пов’язаних із нею матеріалів. Нагадуємо про зобов’язання Росії за міжнародними договорами, учасником яких вона є та які захищають усіх нас. У зв’язку з цим ми категорично засуджуємо зловмисну ​​та абсолютно необґрунтовану дезінформаційну кампанію Росії проти України, держави, яка повністю дотримується міжнародних угод про нерозповсюдження, – йдеться у заяві за підсумками засідання G7 у Брюсселі.

Лідери повідомили, що стурбовані й щодо інших країн та суб’єктів, які посилили російську кампанію з дезінформації.

– Ми сповнені рішучості підтримати український народ у його героїчному спротиві невиправданій та незаконній агресії Росії. Ми посилимо нашу підтримку України та сусідніх країн. Ми дякуємо всім, хто вже надає гуманітарну допомогу Україні, та просимо інших приєднатися. Ми також співпрацюватимемо у наших зусиллях щодо зміцнення демократичної стійкості та захисту прав людини в Україні та сусідніх країнах, – наголосили у Великій сімці.

Там пообіцяли продовжити свої зусилля щодо підтримки України у захисті її мереж від кіберінцидентів.

– Готуючись до будь-якої зловмисної кібервідповіді з боку Росії на вжиті нами дії, ми робимо кроки щодо підвищення стійкості інфраструктури в наших країнах шляхом зміцнення нашого скоординованого кіберзахисту та підвищення нашої загальної поінформованості про кіберзагрози. Ми також працюватимемо над притягненням до відповідальності тих суб’єктів, які беруть участь у руйнівній, підривній або дестабілізуючій діяльності у кіберпросторі, – заявили лідери.

Також вони запевнили Україну у своїй підтримці та закликали Росію без подальших зволікань зупинити військові дії та вивести війська.

У Великій сімці сказали, що “єдині у нашій рішучості відновити мир і стабільність та відстоювати міжнародне право”.

– Наслідуючи резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 2 березня 2022 року, ми й надалі разом із переважною більшістю міжнародної спільноти засуджуватимемо військову агресію Росії та страждання й людські жертви, яких вона продовжує завдавати, – сказано у заяві.

G7, як уточнюється, “як і раніше вражена і засуджує руйнівні напади на українське населення та цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні та школи”.

Там вітають розслідування того, що відбувається, міжнародними механізмами, зокрема – прокурором Міжнародного кримінального суду.

– Ми працюватимемо разом, щоб підтримати збирання доказів військових злочинів. Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова у гуманітарному доступі з боку російських збройних сил є неприйнятною. Російські сили мають негайно забезпечити безпечні шляхи до інших районів України, а також доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших обложених міст, – зазначили лідери.

У Великій сімці наполягають на тому, щоб Кремль “негайно і без зволікання” виконав наказ Міжнародного Суду про зупинення військових дій, які розпочалися 24 лютого на території України.

– Ми також закликаємо Росію вивести свої військові сили та техніку з усієї території України, – сказано у заяві.

Білорусь, своєю чергою, закликають уникати подальшої ескалації та утримуватися від використання своїх збройних сил проти України – так само, як і будь-які інші країни.