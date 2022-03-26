Російські окупанти влаштовують справжній терор на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

– В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів, – зазначили у Генштабі.

Також відомо, що в окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти примусово змушують брати їх гуманітарку. Робиться це задля створення пропагандистських роликів для російських так званих ЗМІ.

– На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення, – додали у Генштабі.

Там додали, що РФ продовжує приховувати втрати серед особового складу та техніки. До речі, пропагандисти з Росії досі мовчать про підбитий корабель у Бердянську.

– Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей поставлених збройним силам РФ, – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Ба більше, ворог намагається проводити приховану мобілізацію заради доукомплектування окремих підрозділів четвертої танкової дивізії зі складу першої танкової армії. Для цього вони навіть зняли з тривалого зберігання танки Т-72. Проте ця техніка не перебуває у належному стані.

– Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки Білорусь. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території РФ. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124, – зазначили у Генштабі.

Диверсанти ворога осі не полишають спроб щодо проникнення у Київ. Вони переодягаються у цивільний одяг та використовують викрадені у населення автомобілі.