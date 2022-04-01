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Факти / Україна / Суспільство

Бучу офіційно звільнено з-під російської окупації

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
український воїн

Міський голова Бучі, що у Київській області, Анатолій Федорук підтвердив, що українські захисники звільнили місто від російських військових.

— 31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення наших населених пунктів від російських орків. Це велика перемога наших ЗСУ у Київській області, – заявив він у відеозверненні.

Раніше місцева влада Бучі закликала містян поки не повертатися додому попри звільнення міста від рашистів.

Річ у тім, що у місті залишилися диверсійні групи та російські військові, які переодяглися у цивільний одяг.

Територія міста може бути замінованою. Тому людей закликають не наближатися до підозрілих предметів.

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Фото: Depositphotos

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