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Факты / Украина / Общество

Буча официально освобождена из-под российской оккупации

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
український воїн

Мэр города Буча, что в Киевской области, Анатолий Федорук подтвердил, что украинские защитники освободили город от российских военных.

— 31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной общины как день освобождения наших населенных пунктов от российских орков. Это большая победа наших ВСУ в Киевской области, – заявил он в видеообращении.

Ранее местные власти Бучи призвали горожан пока не возвращаться домой, несмотря на освобождение города от рашистов.

Дело в том, что в городе остались диверсионные группы и российские военные, переодевшиеся в гражданскую одежду.

Территория города может быть заминирована. Поэтому людей призывают не приближаться к подозрительным предметам.

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Фото: Depositphotos

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