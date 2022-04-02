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Факти / Україна / Суспільство

Їли собак і стріляли дитині по ногам: СБУ розповіла про звірства російських військових

Юля Захарченко редакторка стрічки
Їли собак і стріляли дитині по ногам: СБУ розповіла про звірства російських військових

Служба безпеки України зібрала багато доказів знущань та звірств російських військовослужбовців над мирними мешканцями. Правоохоронці фіксують всі злочини, щоб кожен загарбник був покараний за свої дії.

На перехопленій СБУ розмові один із представників ворожої армії розповів дружині про звірства щодо дітей у Маріуполі, де кадирівці бігли за маленькою дівчинкою та стріляли по ногам дитини заради розваги.

Після цього російський військовий вихвалявся захопленими під Києвом “трофеями”: машинами, зброєю та карабінами.

– Машин набрали собі. Зброї собі понабирали, карабінів, – сказав у перехопленій розмові окупант.

Ще один загарбник абсолютно спокійно розповів батькові, що вони їли наших собак, доводячи, що у них начебто все нормально з харчуванням.

У СБУ наголосили, що російські військові щодня “пробивають дно”, а найгірше – “мирні” росіяни смакують ці звірства, які вчинили їхні близькі на території України. СБУ запевнила, що кожен загарбник відповість за свої злочини.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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