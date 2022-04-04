В Енергодарі окупанти шукають учасників АТО та вилучають українську символіку

Мирний мітинг, який відбувся 2 квітня в Енергодарі біля міського палацу культури Сучасник, був присвячений пам’яті дітей та всіх загиблих у війні.

Про це заявила керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради Яна Дабіжа в ефірі телемарафону.

— Люди прийшли з іграшками. Було дуже багато мам із дітьми. Акція тривала пів години. Коли люди почали розходитися, приїхали автозаки, які почали пакувати усіх, кого спіймали. Потім у своєму Telegram-каналі окупанти почали викладати постановочні відеозвернення, які люди давали під тиском.

Дабіжа уточнила, що через дії російських окупантів постраждали чотири особи – троє чоловіків та одна жінка. Їм усім надали медичну допомогу.

— В місті всюди очі росіян з кулеметами в руках. Попри те, що вчора на нашій адмінбудівлі міськради з’явився триколор, місто є та залишається українським.

За її інформацією, окупанти виходили на зв’язок з керівником управління освіти, але вона, як і директори шкіл, категорично відмовилася співпрацювати. Дистанційне навчання поки що неможливо почати через те, що у місті відсутній зв’язок як такий.

Дабіжа також розповіла, що окупанти активно розшукують учасників АТО, проводять у їхніх приміщеннях несанкціоновані обшуки, шукають українську символіку та відвозять у невідомому напрямку.

Щодо Запорізької атомної електростанції, то наразі вона контролюється Росією, але, як зазначила Дабіжа, всі шість енергоблоків станції обслуговуються українським персоналом.

— Персонал станції змінюється, але він змушений усі технічні питання погоджувати з їхнім командиром. Усі представники станції ретельно перевіряються озброєними особами при вході, – додала Дабіжа.

2 квітня мешканці Енергодара вийшли на мітинг на підтримку України. У якийсь момент російські загарбники почали обстрілювати людей, пролунала серія гучних вибухів.

Вибухи були такої сили, що спрацювали сирени автомобілів навіть у віддалених вулицях.

Фото: Дмитро Орлов