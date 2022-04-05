Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 41 день війни
Вбили Вбили
165 дітей
Поранили Поранили
>266 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Абсолютний рекорд: скільки українців підтримують вступ до ЄС

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Абсолютний рекорд: скільки українців підтримують вступ до ЄС

Кількість українців, які підтримують вступ до НАТО, починає зменшуватися. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримка входження до Альянсу зросла з 62 до 76%, в перший тиждень підтримка зменшилась до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.

Проте нині більша кількість українців підтримує вступ до ЄС. В перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%. На кінець березня 91% громадян підтримує вступ України до ЄС. Це абсолютний рекорд за всі роки дослідження.

56% громадян переконані, що Україна стане членом Євросоюзу протягом одного-двох років, 23% – за п’ять років. Проте зменшилася кількість людей, впевнених у тому, що Україна приєднається до ЄС у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%).

Соціологічне опитування проводила група Рейтинг. Вік респондентів – від 18 років. Кількість опитаних – 1,5 тис. людей. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Соцопитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Читайте
95% громадян впевнені, що Україна зможе відбити напад РФ - соцопитування

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Рейтинг

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка