Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 44 день війни
Вбили Вбили
169 дітей
Поранили Поранили
>306 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Світ

Війна в Україні набуває небезпечної фази через заяви Кремля про швидке завершення – Столтенберг

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Війна в Україні набуває небезпечної фази через заяви Кремля про швидке завершення – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю попередив, що війна в Україні переходить у небезпечну нову фазу, оскільки Кремль заявив, що шеститижнева війна Росії може закінчитися в найближчому майбутньому.

Столтенберг сказав, що президент Росії Володимир Путін не змінив своєї мети, а саме контролю над Україною, попередивши, що найближчими днями війна, ймовірно, стане значно жорстокішою.

Глава НАТО сказав, що Путін навряд чи сяде і сумлінно розпочне переговори щодо політичного рішення.

– Тому ми також маємо бути готовими до довгострокової перспективи. І це важко передбачити. Війни завжди непередбачувані. Але це може тривати місяцями та навіть роками, – сказав Столтенберг.

Тим часом, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна Росії в Україні може незабаром завершитись.

Читайте
Німеччина, Бельгія та Франція готуються відмовитись від російської нафти та газу

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Business Insider

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка