Війна в Україні набуває небезпечної фази через заяви Кремля про швидке завершення – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю попередив, що війна в Україні переходить у небезпечну нову фазу, оскільки Кремль заявив, що шеститижнева війна Росії може закінчитися в найближчому майбутньому.

Столтенберг сказав, що президент Росії Володимир Путін не змінив своєї мети, а саме контролю над Україною, попередивши, що найближчими днями війна, ймовірно, стане значно жорстокішою.

Глава НАТО сказав, що Путін навряд чи сяде і сумлінно розпочне переговори щодо політичного рішення.

– Тому ми також маємо бути готовими до довгострокової перспективи. І це важко передбачити. Війни завжди непередбачувані. Але це може тривати місяцями та навіть роками, – сказав Столтенберг.

Тим часом, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна Росії в Україні може незабаром завершитись.