Хочемо такі стосунки з усіма сусідами: Зеленський про переговори з лідерами Польщі та країн Балтії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі Анджеєм Дудою, Латвії Егілсом Левітсом, Литови Гітанасом Наусєдою та Естонії Аларом Карісом, які перебувають у нашій країні з візитом. Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу.

Після завершення переговорів президенти вийшли до журналістів.

Зі свого боку, український лідер подякував партнерам, назвавши їх справжніми друзями.

Він додав, що лідери держав-партнерів спочатку побували у Бучі та інших населених пунктах Київської області.

– Це говорить про те, що їм важливо на власні очі побачити те, що відбувається у цих маленьких містечках, які спалені та закатовані, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що дякує цим держава, адже вони завжди поруч з Україною.