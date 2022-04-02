Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет презентував умови вступної кампанії до закладів вищої освіти на 2022 рік.

Замість складання традиційного ЗНО вступники писатимуть національний мультипредметний тест.

Це загальний тест з української мови, математики та історії України, за результатами якого буде виставлено три оцінки, їх оголосять відразу після закінчення тестування.

– В основу вступу ми заклали Національний мультипредметний тест (НМТ) для здобуття вищої освіти на підставі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), на кон’юнктурні та медичні спеціальності (зокрема й на контракт), – сказав Шкарлет під час онлайн-брифінгу 1 квітня.

Шкарлет зазначив, що буде можливість переривання складання цього онлайн-тесту в разі повітряної тривоги. Крім того, будуть передбачені і основні, і спеціальні та додаткові сесії екзаменування.

Міністр зазначив, що у 2022 році суттєво підвищилася роль мотиваційних листів. Зокрема, в разі вступу на бюджет такий лист використовуватимуть для рейтингування абітурієнтів з однаковим конкурсним балом, а під час вступу на контракт мотиваційний лист може бути основою для рейтингування абітурієнтів.

В разі вступу на рівень професійний молодший бакалавр на основі базової середньої освіти необхідно:

на спеціальності з творчим конкурсом – лише творчий конкурс;

інші спеціальності на бюджет – індивідуальна усна співбесіда;

контрактні спеціальності – мотиваційний лист.

Для вступу на рівень професійний молодший бакалавр на основі повної середньої освіти необхідно:

для курсантів – чинні правила прийому закладу;

на спеціальності з творчим конкурсом – творчий конкурс;

інші спеціальності на бюджет – індивідуальна усна співбесіда;

контрактні спеціальності – мотиваційний лист.

У разі вступу до закладів вищої освіти на основі повної середньої освіти необхідно:

для курсантів – чинні правила прийому закладу;

на спеціальності з творчим конкурсом – творчий конкурс;

інші спеціальності на бюджет, а також спеціальності 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29 за контрактом – національний мультипредметний тест;

інші контрактні спеціальності – мотиваційний лист.

Для вступу до закладів вищої освіти на основі молодшого спеціаліста необхідно:

або дві предметні оцінки ЗНО 2019-2021 років,

або національний мультипредметний тест.

Також нові зміни передбачають магістерський комплексний тест (іноземна мова та право) для вступу на магістратуру за спеціальностями Право та Міжнародне право, і магістерський тест навчальної компетентності в разі вступу до магістратури на деякі спеціальності.

Зокрема, для вступу на магістратуру на підставі бакалаврату необхідно:

для курсантів – чинні правила прийому;

на спеціальності Право та Міжнародне право – магістерський комплексний тест;

на спеціальності 05, 06, 07, 28, 29 (крім Міжнародне право) – магістерський тест навчальної компетентності та іспит за спеціальністю в закладі освіти;

інші спеціальності – іспит за спеціальністю в закладі освіти на бюджетні місця та мотиваційний лист на контрактні місця.

– Основним пріоритетом ми поставили безпеку та оборону (у вступній кампанії. – Ред.). Буде максимальне сприяння набору курсантів до військових і правоохоронних закладів. Також передбачено залучення військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони, рятувальників і правоохоронців, – сказав Шкарлет.

Крім того, буде передбачено можливість здобути безкоштовну другу освіту для тих, хто вже здобув першу цивільну спеціальність.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада скасувала складання державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту в 2022 році.

Для участі в тестуванні для вступу до вишів у 2022 році необхідно бути зареєстрованим у системі учасників найвищого незалежного оцінювання (ЗНО).