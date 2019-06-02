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Факти / Україна / Суспільство

У Харкові знесли пам’ятник Жукову

Протестувальники знесли пам’ятник Жукову, який стояв у центрі Харкова.

У Харкові знесли пам’ятник Жукову

У Харкові біля Палацу спорту, де проходив з’їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова, влаштували акцію протесту – активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Навколо місця проведення з’їзду чергують поліцейські, на вході перевіряють запрошення та сумки.

Представники Нацкорпусу утворили свій кордон, щоб люди, які йдуть до Палацу, не мали можливості уникнути “коридору ганьби”. Через це перед входом утворилася тиснява, в результаті якої одна людина отримала травми.

 

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Пам’ятник Жукову все-таки знесли. Поліція пішла, бюст ламають та відбивають з постаменту прізвище Жукова, а на спині зробили напис кат.

Після повалення погруддя Жукову, учасники акцій  встановили на постаменті прапор України.

Нагадаємо, мери Харкова та Одеси – Геннадій Кернес та Геннадій Труханов – створюють спільну партію для участі у парламентських виборах.

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