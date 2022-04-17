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Факти / Україна / Суспільство

Баба лежить, сіпається. В голові дірка: СБУ перехопила розмову окупантів про розстріл жінки

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
спецпризначенець СБУ

Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову російського військового із дружиною. У ній загарбник розповідає про вбивства українських жінок.

— З’являються нові свідчення звірств окупантів щодо мирного населення. Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок.

Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв, – йдеться у повідомленні.

У перехопленій спецслужбами розмові, мобілізований росіянами чоловік із “ЛНР”, розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:

— Там баба лежить якась, …башка прострелена, лежить, сіпається. У голові дірка… Покликали ще, він ще раз стрільнув, вона ще лежить-сіпається, він ще раз стрільнув, – каже загарбник.

У розмові він зізнається, що єдиною провиною жінки стало те, що “у неї брат, типу, в Азові”.

Вояк нібито обурюється поведінкою своїх колег по службі, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Він лише порадив хоч закопати вбиту.

Спецслужба перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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