Російські загарбники зрозуміли, що не зможуть захопити металургійний завод Азовсталь у Маріуполі (Донецька область), де перебувають українські військові та мирні жителі. Саме тому Кремль оголосив про начебто “відмову” від штурму заводу.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він прокоментував сьогоднішню нараду глави РФ Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, на якій було публічно оголошено, що російські війська начебто захопили Маріуполь, а також що вони не штурмуватимуть завод Азовсталь.

За словами Арестовича, з огляду на це можна дійти двох висновків:

• російські загарбники зрозуміли, що не можуть захопити Азовсталь;

• РФ перекидає війська, щоб посилити своє угруповання на Донбасі для захоплення всієї території Донецької та Луганської областей.

– Це означає наступне. Вони не можуть фізично взяти Азовсталь, вони це зрозуміли. Вони зазнали там величезних втрат. Наші захисники продовжують її утримувати. Але відмова (штурмувати завод. – Ред.) ще може бути пояснена тим, що вони перекинули частину своїх військ північніше, щоб підсилити свої сили, які намагаються виконати головне політичне завдання: вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Одразу скажу: їм не вдасться це зробити, – наголосив Арестович.

Він зазначив, що героїчна оборона Маріуполя є найбільш тривалою обороною міста в новітній воєнній історії.

За словами Арестовича, те, що Кремль заздалегідь оголосив про “перемогу” в Маріуполі, не очікуючи ані Великодня, ані 9 травня, демонструє, що “росіяни усвідомили безперспективність своєї останньої активної операції на цьому етапі війни”.

Далі, за прогнозами Арестовича, швидше за все, відбуватиметься позиційна війна, РФ намагатиметься оголошувати перемир’я, вести переговори, створювати гуманітарні коридори та накопичувати сили для наступної фази війни.

– Ці сили – це строковики, яких почали призивати до війська з 1 квітня. Їм (РФ. – Ред.) знадобиться два-три місяці, щоб їх мінімально підготувати, зняти зі зберігання запаси зброї та військової техніки… За цей час їх почнуть конкретно ламати економічні санкції. За цей час Збройні сили України та інші сили оборони отримають західну зброю, і ми ще подивимося, хто де збереться і хто кого доламає. Я думаю, що це ми будемо ламати їх і гнати з нашої землі, – зазначив Арестович.

Він уточнив, що станом на зараз напрямок головних зусиль ворога – незмінний: від Ізюма на Слов’янськ та Краматорськ. Ані в цьому напрямку – ані в Луганській області, ані в напрямку Гуляйполя (Запорізька область) – ворог просунутися протягом доби не зміг.

Загалом протягом доби на території Донбасу українські війська відбили дев’ять атак ворога.

Сьогодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до РФ із вимогою відкрити гуманітарний коридор із Азовсталі, де зараз перебувають близько 1 000 мирних жителів та 500 поранених українських військових.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, поінформував, що розблокувати військовим шляхом місто Маріуполь, яке потрапило в оточення військ РФ, зараз неможливо.