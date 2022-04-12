Після п’яти тижнів російської окупації київське передмістя Буча – це територія жахів, повідомляє The New York Times у фотонарисі, зібраному за понад тиждень, проведений з чиновниками, волонтерами та десятками свідків у нещодавно звільненому місті.

– Докази свідчать, що росіяни вбивали без розбору, а іноді й по-садистськи, частково з помсти, – написала The New York Times.

Українські чиновники повідомили, що станом на неділю в Бучі та її околицях виявили тіла понад 360 мирних жителів, зокрема понад 250 загиблих від куль або осколків, смерті яких зараз розслідуються як військові злочини. Про це повідомив головний прокурор Бучі Руслан Кравченко. Разом зі стратами та випадковими вбивствами є жахливі випадки катувань та сексуального насильства.

Один чоловік втік із дому разом з дружиною, після того як російський бронеавтомобіль протаранив їхній паркан. Він розказав, що коли вони нарешті повернулися додому після того, як росіяни пішли, вони знайшли його “розграбованим, наповненим сміттям і пивними пляшками”, повідомляє Times.

– Тоді в погребі під садовим сараєм його племінник виявив тіло жінки. Вона була у “шубі і нічого більше”. Поліція заявила, що її поранили в голову, і вони знайшли обгортки презерватива, використаний презерватив та інші ознаки, що перед стратою її тримали за сексуальну рабиню, – повідомляє Times.

Український омбудсмен з прав людини Людмила Денісова заявила, що зафіксувала багато жахливих випадків сексуального насильства з боку російських військ у Бучі та інших місцях, припускаючи, що зґвалтування частково були помстою за жорсткий опір українців, але також є зброєю російської війни.

– В одному випадку близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років були систематично зґвалтовані під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі. Дев’ять ыз них вагітні, – розповіла Денісова BBC News. – Російські солдати сказали їм, що зґвалтують їх до такої міри, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей.

Денісова каже, що вони отримали кілька дзвінків на гарячі лінії підтримки, а також отримують інформацію через канали в додатку для обміну повідомленнями Telegram.

– Нам зателефонувала 25-річна жінка, щоб розповісти, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці на її очах. Вона сказала, що вони кричали: “це станеться з кожною нацистською повією”, коли ґвалтували її сестру, – сказала Денісова.

Працівники ВВС запитали, чи можна оцінити масштаби сексуальних злочинів, скоєних російськими військами під час окупації.

– Наразі це неможливо, тому що не всі бажають нам розповісти, що з ними сталося. Більшість з них зараз звертаються за психологічною підтримкою, тому ми не можемо зафіксувати це як злочини, якщо вони не дадуть нам своїх свідчень, – пояснила Денісова.

Вона зауважує, що Україна хоче, щоб ООН створила спеціальний трибунал, щоб особисто судити Володимира Путіна за звинуваченнями у військових злочинах, зокрема й зґвалтування.

BBC також поговорила з жінкою, яка зазнала сексуального насильства.

50-річна жителька тихого сільського району за 70 км від Києва Ганна (ім’я змінене) розповіла, що 7 березня вона була вдома зі своїм чоловіком, коли увірвався іноземець.

– Погрожуючи зброєю, він відвів мене до будинку неподалік і наказав роздягатися. Він постійно погрожував мене вбити, якщо я не зроблю, як він сказав. Потім почав мене ґвалтувати, – розповіла вона.

Ганна описала свого нападника як молодого, худого чеченського бійця.

– Поки він мене ґвалтував, увійшли ще четверо солдатів. Я думала, що це кінець. Але вони його забрали. Більше я його не бачила, – сказала вона.

Ганна повернулася додому і знайшла свого чоловіка. Він був поранений у живіт.

– Він намагався бігти за мною, щоб врятувати мене, але в нього влучили кулі, — сказала вона. – Через бої чоловіка не змогли відвезти до лікарні. За два дні він помер від отриманих травм.

Ганна не переставала плакати, розповідаючи свою історію. Вона показала, де разом із сусідами поховала свого чоловіка. На могилі стоїть високий дерев’яний хрест. Жінка розповіла, що контактує з місцевою лікарнею та отримує психологічну підтримку.

Іще одна жінка розказала, що після виходу росіян з їхнього села вона в будинку знайшла віагру і багато пляшок.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила CNN, що її офіс розслідує 5 800 справ російських військових злочинів і наразі встановив особи понад 500 підозрюваних, зокрема російських політиків, військових і пропагандистів.