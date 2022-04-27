Росія завдала українським дорогам збитків на 900 млрд гривень — Укравтодор

Збитки, які нанесені війною українським дорогам, оцінюються приблизно в 900 млрд грн. Таку цифру озвучив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

– Ми моніторимо ситуацію і на сьогодні можемо сказати, що десь 900 млрд грн — це збитки, які були нанесені війною, — сказав він.

Загалом в Україні, за його словами, зруйновано близько 23 тис. км доріг загального користування, з них 8 тис. км — державного значення. А також 302 штучних споруди, з яких 125 — державного значення.

Вже розчищено 500 км доріг державного значення і комунальних. З них 212 км — вулиці Ірпеня, Бучі й інших міст і містечок. Дорожники розпочинають роботи лише після завершення розмінування.

Днями на Харківщині війська держави-терориста обстріляли підрядників.

– Десь за 50 м були прильоти… Але ми працюємо, все для ЗСУ і для нашої перемоги. Ця дорога — дорога життя, яку ми зараз робимо на Харківщині. Вирівнювали дорогу, і ось так от іноді трапляється, — розповів Івко.

Пріоритети у відновленні доріг визначають разом зі Збройними силами. Першими роблять дороги, які потрібні для руху гумконвоїв та техніки.

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– Зараз у нас є декілька напрямків. Є експлуатація, за рахунок цього ми виконуємо аварійні роботи. Є у нас і постанова Кабміну з резервного фонду — там ми будемо виконувати роботи по мосту в Стоянці і по мосту в Ірпені. І що ми будемо надалі робити, поки що сказати не можу, тому що спілкувалися з воєнними і будемо, скажімо так, працювати і потім надавати дані, що ми вже зробили і що вже виконано, – уточнив він.

Нещодавно міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що відновлення звільнених областей починається з налагодження транспортного сполучення.