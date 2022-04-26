Розчищають дороги і повертають комунікації: як відновлюють звільнені регіони

В Україні продовжують відновлювати звільнені від російських окупантів регіони. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, додавши, що працюють над цим 24/7.

За його словами, на Київщині зруйновано понад 2 тис. будівель. Дорожники активно відбудовують зруйновані мости та дороги. Розчищено 170 км доріг Київщини. Відновлено рух на 11 тимчасових переправах.

Більш ніж половина будинків регіону знову зі світлом, це понад 80 тис. абонентів. Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах Київщини.

В селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, зокрема вода є в лікарні. В селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю. Піротехніки продовжують працювати над розмінуванням території у Пущі-Водиці. Вже виявили понад 20 вибухонебезпечних предметів.

Попри те, що Харківська область перебуває під постійною атакою з боку РФ, щодня дорогами області доставляють гуманітарну допомогу у міста та селища регіону. За словами Тимошенка, щоденно 25 дорожніх бригад виходять ремонтувати автошляхи та прибирати узбіччя. На сьогодні очистили понад 100 км доріг Харківської області.

Крім того, у регіоні триває активне відновлення інфраструктури. Мешканці понад 600 квартир Харкова знову можуть використовувати газ. Комунальники займаються обстеженням та ремонтом житлового фонду міста. У Дергачах з кожним днем збільшується кількість домівок, в яких є світло.

Related video

На Чернігівщині біля зруйнованого мосту на дорозі Р-69 Київ – Чернігів зводять ще один тимчасовий проїзд для забезпечення безперебійної роботи логістичних маршрутів доставки гуманітарних вантажів. У селах Топчіївка та Якубівка тривають роботи з відновлення мостів. З початку воєнних дій на території області вилучено понад 16 тис. вибухонебезпечних предметів.

На Сумщині відновили залізничне сполучення з Києвом. Поїзд курсуватиме із Сум щоденно до столиці через Конотоп і Ніжин та у той же день у зворотному напрямку. Відновлено 70% приміських автобусних маршрутів Сумщини. В усі громади області почали завозити пальне, його вартість – у межах встановлених норм.

На Житомирщині протягом останнього тижня енергетики працювали в трьох селах Народицької громади. У Давидках та Грезлі роботи вже закінчені та енергопостачання відновлене. Зараз триває ремонт електромереж у селі Радча. Проведене тимчасове закриття вибитих вікон в Овруцькій територіальній громаді. Проводяться обстеження пошкоджених об’єктів в Малинській громаді.

Багато українців через війну в Україні втратили житло. Вони мають змогу подати заявку про пошкоджене майно у застосунку Дія. Як подати заявку в Дії – читайте у детальній інструкції у нашому матеріалі.

Фото: Укравтодор