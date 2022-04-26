Ніколи не приймемо жодні триколори та радянські прапори в Херсоні – ОВА

Херсонська обласна військова адміністрація ніколи не прийме жодні триколори та радянські прапори.

Так захоплення міськради Херсона напередодні прокоментував очільник області Геннадій Лагута.

– На жаль, ситуація із захопленням мерії – очікувана, адже рашисти йдуть за єдиним сценарієм, і подібні дії стали для них вже звичними. Незважаючи ні на що, Херсон і Херсонщина – це Україна, – констатує Геннадій Лагута.

Очільник області наголошує: протягом двох місяців окупації міська рада залишалася одним з органів місцевої влади, що працював під жовто-синім стягом.

За це керівник ОВА дякує працівникам установи та міському голові Ігорю Колихаєву.

Не збираються миритися з діями окупантів і місцеві жителі.

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27 квітня, у день, коли російські загарбники мають намір провести псевдореферендум, вони планують вийти на мітинг.

Розпочатись акція протесту має о 10.00 на площі Свободи.

Нагадаємо, що увечері 25 квітня окупаційні війська захопили приміщення Херсонської міської ради та зняли прапор України.

Про сценарій створення на території області чергової псевдореспубліки Генеральному штабу Збройних сил України було відомо ще наприкінці березня.

На початку квітня на типографії в Новій Каховці російські загарбники почали друкувати агітаційні матеріали – брошури, буклети, плакати та бланки.

Спершу окупанти планували провести так званий референдум із 1 до 10 травня, а потім вирішили перенести його на 27 квітня.

У Міністерстві оборони Великої Британії переконані, що інсценізацією референдуму в Херсоні Росія прагне виправдати свою окупацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Геннадій Лагута

Фото: Херсонці