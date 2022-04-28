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Факти / Україна / Суспільство

Українці поступово повертаються до роботи, але 39% ще лишаються вдома – опитування

Валентина Летяк редакторка стрічки
сім'я, безробіття

Серед тих українців, які мали роботу до війни, продовжують працювати 59%, у березні таких було 46%, про що свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 26 квітня.

Серед опитаних зросла кількість тих, хто працює у звичному режимі – з 23% до 32%. Водночас 24% респондентів зараз працюють частково або ж дистанційно, а 3% взагалі знайшли нове місце.

Найбільше працюючих у західних та центральних областях – близько 60%, у південних працюють 52%, у східних – майже 40%.

Проте 39% українців, які працювали до війни, досі без роботи. Для порівняння: у березні таких було 53%, на початку квітня – 41%.

Більшість респондентів (54%), які втратили роботу через війну, вірять, що зможуть повернутися на попереднє місце, 40% – не вірять.

Готові змінити місце роботи дві третини українців, 58% – навіть змінити професію, а 49% – працювати в іншому регіоні країни.

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Соціологічна група Рейтинг 26 квітня 2022 року провела загальнонаціональне опитування населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1 000 респондентів.

Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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Джерело: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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