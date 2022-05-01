Відкрито понад 9 тис. справ про воєнні злочини РФ, і це не межа – Венедіктова

На сьогодні відкрито вже 9 158 проваджень, які пов’язані суто з воєнними злочинами Росії, проте щодня з’являються підстави для відкриття нових справ. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону.

За її словами, ці справи стосуються загибелі цивільних, бомбардувань або д депортації людей на тимчасово окуповані території чи до держави-агресора.

– Щодо збирання доказів. Звичайно, ті місця, які після окупації – це Київська, Сумська, Чернігівська області – ми вже починаємо процеси з притягнення до відповідальності. Ідентифіковані конкретні воєнні злочинці: 10 по Бучі, а загалом по Київській області – 15 осіб, – наголосила генпрокурор.

Венедіктова додала, що цих військових притягають до відповідальності за катування, згвалтуання, мародерство, а також почали – за захоплення ЧАЕС.

Вона розповіла, що в Україні зараз працює багато міжнародних експертів.

– Від нас поїхала команда МКС, але вона повернеться,. Зараз працюють французькі експерти, заїхали словаки. З наступного тижня, із вівторка, чекаємо литовців. Тобто міжнародні експертів дуже багато, – підсумувала Венедіктова.