Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 67 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>404 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Відкрито понад 9 тис. справ про воєнні злочини РФ, і це не межа – Венедіктова

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ірина Венедіктова

На сьогодні відкрито вже 9 158 проваджень, які пов’язані суто з воєнними злочинами Росії, проте щодня з’являються підстави для відкриття нових справ. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону.

За її словами, ці справи стосуються загибелі цивільних, бомбардувань або д депортації людей на тимчасово окуповані території чи до держави-агресора.

– Щодо збирання доказів. Звичайно, ті місця, які після окупації – це Київська, Сумська, Чернігівська області – ми вже починаємо процеси з притягнення до відповідальності. Ідентифіковані конкретні воєнні злочинці: 10 по Бучі, а загалом по Київській області – 15 осіб, – наголосила генпрокурор.

Венедіктова додала, що цих військових притягають до відповідальності за катування, згвалтуання, мародерство, а також почали – за захоплення ЧАЕС.

Вона розповіла, що в Україні зараз працює багато міжнародних експертів.

– Від нас поїхала команда МКС, але вона повернеться,. Зараз працюють французькі експерти, заїхали словаки. З наступного тижня, із вівторка, чекаємо литовців. Тобто міжнародні експертів дуже багато, – підсумувала Венедіктова.

Читайте
Україна розраховує на Міжнародний трибунал, але багато українців шукатимуть солдат РФ для помсти - Зеленський

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка