Открыто более 9 тыс. дел о военных преступлениях РФ, и это не предел – Венедиктова

На сегодняшний день открыто уже 9 158 производств, связанных сугубо с военными преступлениями России, однако ежедневно появляются основания для открытия новых дел. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.

По ее словам, эти дела касаются гибели гражданских, бомбардировок или депортации людей на временно оккупированные территории или государства-агрессора.

– Что касается сбора доказательств. Конечно, те места, которые после оккупации – Киевская, Сумская, Черниговская области – мы уже начинаем процессы с привлечения к ответственности. Идентифицированы конкретные военные преступники: 10 по Буче, а в целом по Киевской области – 15 человек, – отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что эти военные привлечены к ответственности за пытки, изнасилования, мародерство, а также начали – за захват ЧАЭС.

Она рассказала, что в Украине сейчас работает много международных экспертов.

– От нас уехала команда МКС, но она вернется. Сейчас работают французские эксперты, заехали словаки. Со следующей недели, со вторника, ждем литовцев. То есть международных экспертов очень много, – подытожила Венедиктова.