Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>404 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

Открыто более 9 тыс. дел о военных преступлениях РФ, и это не предел – Венедиктова

Валентина Летяк редактор ленты
Ірина Венедіктова

На сегодняшний день открыто уже 9 158 производств, связанных сугубо с военными преступлениями России, однако ежедневно появляются основания для открытия новых дел. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.

По ее словам, эти дела касаются гибели гражданских, бомбардировок или депортации людей на временно оккупированные территории или государства-агрессора.

– Что касается сбора доказательств. Конечно, те места, которые после оккупации – Киевская, Сумская, Черниговская области – мы уже начинаем процессы с привлечения к ответственности. Идентифицированы конкретные военные преступники: 10 по Буче, а в целом по Киевской области – 15 человек, – отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что эти военные привлечены к ответственности за пытки, изнасилования, мародерство, а также начали – за захват ЧАЭС.

Она рассказала, что в Украине сейчас работает много международных экспертов.

– От нас уехала команда МКС, но она вернется. Сейчас работают французские эксперты, заехали словаки. Со следующей недели, со вторника, ждем литовцев. То есть международных экспертов очень много, – подытожила Венедиктова.

Читайте
Украина рассчитывает на Международный трибунал, но многие украинцы будут искать солдат РФ для мести - Зеленский

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка