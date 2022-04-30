Україна розраховує на Міжнародний трибунал, але багато українців шукатимуть солдат РФ для помсти – Зеленський

В інтерв’ю польським ЗМІ у Києві Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на Міжнародний трибунал над військовими злочинцями РФ.

– Ми знаємо, що суд довгий, але ми точно знаємо історію фашизму, нацизму, знаємо історію Ізраїлю та Югославії. Ми знаємо, що ці кроки довгі, і терпіння у людей не вистачить, а іноді так буває, що й життя сімей не вистачає… Ми наполягатимемо на міжнародному трибуналі. Будуть люди – будуть вироки. Це питання часу, – розповів Зеленський.

Також президент вважає, що є багато українців, які шукатимуть російських солдатів самі “для помсти, справедливої ​​помсти”.

– Я знаю, що в нашому суспільстві є люди, які шукатимуть усіх їх. Я знаю. І тут нічого не вдієш. І це не погроза. Я вам це говорю відверто, як батько, як чоловік. Я знаю, що в Україні таких людей дуже багато. Як наші люди боролися, вони вже довели, що їх багато. Тому хтось чекатиме міжнародного суду, а хтось чекатиме, як-то кажуть, ночі, – сказав він.

При цьому Зеленський наголосив, що “одна помста все одно забудеться, а історична справедливість має бути”.

– Тому що історично цього ніхто не пробачить, у книгах це має лишитися. Це має передаватися поколінням, щоб такі речі не повторювалися. Тому що це має бути образливим для народу та держави, які брали в цьому участь. Навіть для наступних поколінь. Як і з Німеччиною. Вони це відчувають. Сучасні німці, звичайно, ні до чого, ми це розуміємо, але вони все одно відчувають, що мають відношення до цієї історичної відповідальності. Це важливо, – підсумував голова держави.