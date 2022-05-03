Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США незабаром поставлять українським збройним силам 121 безпілотник Phoenix Ghost. А зараз група українських військових навчається використовувати БПЛА.

У Пентагоні заявили, що робота з безпілотниками Ghost вимагатиме мінімального тренування. Проте не розкрили жодних подробиць щодо планів навчання, та не уточнили, скільки українців будуть навчені працювати з новою системою.

Інформації про технічні характеристики нових безпілотників практично немає. Одне відомо точно – вони призначаються для атаки супротивника.

БПЛА Гоуст (Ghost), які увійшли до складу останнього американського пакету озброєнь для України, є одноразовими та самознищуються після використання.

Що таке Phoenix Ghost

– Безпілотники Phoenix Ghost дуже точно відповідають тому, що потрібно українцям прямо зараз на Донбасі, – сказав офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, не вдаючись до подробиць.

Phoenix Ghost – це баражуючий боєприпас, розроблений американською компанією Aevex Aerospace. Дрон може бути використаний для спостереження з повітря, проте його основне призначення – атакувати.

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– Дрон ефективний проти середньоброньованих наземних цілей, може злітати вертикально і перебувати в польоті більше шести годин, а також може застосовуватися вночі завдяки наявності інфрачервоних датчиків, – розповів член правління Aevex Aerospace і декан Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла Девід Дептула. – Боєприпас компактний, може поміститись у рюкзак.

Виробник дронів – компанія Aevex Aerospace, займається розвідкою з повітря, геоданими, картографією. Але на її сайті нема інформації про Phoenix Ghost: або її просто не встигли додати, або тримають у секреті.

Баражуючий боєприпас – тип безпілотних літальних апаратів з інтегрованою бойовою частиною, які здатні тривалий час перебувати у повітрі в районі мети в режимі очікування і оперативно атакувати її після отримання відповідної команди від оператора або виконувати завдання, що передбачаються закладеним алгоритмом.

Такі комплекси за своїм задумом мають поєднати переваги безпілотного літального апарату та бойової частини авіаційної бомби.

Джерело: Вікіпедія

Фото: Defense Update