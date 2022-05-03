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Факти / Україна / Суспільство

Спеціально для ЗСУ: найновіший дрон-камікадзе Phoenix Ghost ідеальний для Донбасу

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
бпла

Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США незабаром поставлять українським збройним силам 121 безпілотник Phoenix Ghost. А зараз група українських військових навчається використовувати БПЛА.

У Пентагоні заявили, що робота з безпілотниками Ghost вимагатиме мінімального тренування. Проте не розкрили жодних подробиць щодо планів навчання, та не уточнили, скільки українців будуть навчені працювати з новою системою.

Інформації про технічні характеристики нових безпілотників практично немає. Одне відомо точно – вони призначаються для атаки супротивника.

БПЛА Гоуст (Ghost), які увійшли до складу останнього американського пакету озброєнь для України, є одноразовими та самознищуються після використання.

Що таке Phoenix Ghost

– Безпілотники Phoenix Ghost дуже точно відповідають тому, що потрібно українцям прямо зараз на Донбасі, – сказав офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, не вдаючись до подробиць.

Phoenix Ghost – це баражуючий боєприпас, розроблений американською компанією Aevex Aerospace. Дрон може бути використаний для спостереження з повітря, проте його основне призначення – атакувати.

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– Дрон ефективний проти середньоброньованих наземних цілей, може злітати вертикально і перебувати в польоті більше шести годин, а також може застосовуватися вночі завдяки наявності інфрачервоних датчиків, – розповів член правління Aevex Aerospace і декан Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла Девід Дептула. – Боєприпас компактний, може поміститись у рюкзак.

Виробник дронів – компанія Aevex Aerospace, займається розвідкою з повітря, геоданими, картографією. Але на її сайті нема інформації про Phoenix Ghost: або її просто не встигли додати, або тримають у секреті.

Баражуючий боєприпас – тип безпілотних літальних апаратів з інтегрованою бойовою частиною, які здатні тривалий час перебувати у повітрі в районі мети в режимі очікування і оперативно атакувати її після отримання відповідної команди від оператора або виконувати завдання, що передбачаються закладеним алгоритмом.

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США передали Україні 100 дронів-камікадзе - Пентагон

Такі комплекси за своїм задумом мають поєднати переваги безпілотного літального апарату та бойової частини авіаційної бомби.

Джерело: Вікіпедія

Фото: Defense Update

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Джерело: Голос Америки

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