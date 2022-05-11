Звільнення населених пунктів на Харківщині та обстріл Одеси: що відбувається на 77-му добу війни

Сьогодні розпочалась 77-ма доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати ракетами українські міста. Під ворожий вогонь потрапили Маріуполь, Одеса, Сумщина та інші.

Водночас Білорусь масово стягує війська не лише до кордонів України, а й до кордонів Польщі. Також триває розконсервація техніки та виклики резервістів до військкоматів.

На Харківщині силами ЗСУ було звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

У Луганській області епіцентр боїв змістився до Білогорівки, що розташована між Попасною та Лисичанськом. Не вщухають обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська.

Найважливіші події 77-го дня – у трансляції Фактів ICTV.