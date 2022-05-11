Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 76 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>416 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |
Звільнення населених пунктів на Харківщині та обстріл Одеси: що відбувається на 77-му добу війни

Звільнення населених пунктів на Харківщині та обстріл Одеси: що відбувається на 77-му добу війни

Сьогодні розпочалась 77-ма доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати ракетами українські міста. Під ворожий вогонь потрапили Маріуполь, Одеса, Сумщина та інші.

Водночас Білорусь масово стягує війська не лише до кордонів України, а й до кордонів Польщі. Також триває розконсервація техніки та виклики резервістів до військкоматів.

На Харківщині силами ЗСУ було звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

У Луганській області епіцентр боїв змістився до Білогорівки, що розташована між Попасною та Лисичанськом. Не вщухають обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська.

Найважливіші події 77-го дня – у трансляції Фактів ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:54 - 11 травня

В Україні поки не планують скасовувати комендантську годину

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

– В Україні зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть якщо там не ведуться бойові дії. Наразі небезпечна ситуація зберігається по всій країні, – наголосив Монастирський.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:15 - 11 травня

Про переговори з партнерами та поступове звільнення Харківщини: нове звернення Зеленського

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка