Український контрнаступ під Харковом може вивести з ладу російські сили на північному сході від Харкова і, ймовірно, змусить російські сили вирішити, чи зміцнювати позиції біля Харкова, чи ризикнути втратити більшу частину або й усі свої позиції в межах досяжності артилерії міста. Про це заявили дослідники з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив 5 травня, що українські сили переходять до контрнаступальних операцій у районі Харкова та Ізюму, що стало першою прямою заявою українських військових про перехід до наступальних операцій.

Українські сили за останні 24 години не зробили жодних підтверджених наступів, але відбили спроби Росії повернути втрачені позиції, за даними ISW. Російські сили мало просунулися вперед у атаках, що продовжуються на сході України, і українські сили можуть перетворити свої контратаки і успішне відбиття російських атак на Ізюмському напрямку в ширший контрнаступ, щоб повернути собі окуповану Росією територію в Харківській області.

Російські сили продовжували безрезультатні наступальні операції на півдні Харківської, Донецької та Луганської областей, але за останні 24 години не досягли значних територіальних успіхів.

Українські офіційні особи та військові підтвердили, що російські сили прорвалися на сам об’єкт Азовсталь.

Українські наступальні операції навколо Харкова, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити російські сили із зони дії артилерійського вогню на Харків, змусити російські частини передислокуватися з Ізюмського напрямку та потенційно загрожувати російським комунікаціям.

Related video

Російські війська вели обмежені наступальні операції у напрямку м. Запоріжжя, але не завдавали ударів у Херсонській та Миколаївській областях за останню добу. Українські сили заявили, що відвоювали додаткову територію на захід від Херсона, але ISW не може незалежно підтвердити будь-які успіхи.

Джерело: Institute for the Study of War, ISW

Фото: Генштаб ЗСУ