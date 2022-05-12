РФ своїми агресивними діями в Україні підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу по відеозв’язку перед французькими студентами заявив, що Росія своїми агресивними діями в Україні підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО.

– Щодо Швеції та Фінляндії: вони зробили свій внутрішній вибір. Я впевнений, що Росія багатьох відштовхує від себе. І від власного впливу. Я думаю, що випадок і рішення щодо Швеції та Фінляндії через російське вторгнення в Україну… Але ще раз хочу сказати, що іноді Росія, бажаючи щось захистити, робить набагато гірше. Вони (росіяни. – Ред.) захищають себе, як вони кажуть, від впливу НАТО, але ось таким кроком із захисту вони штовхнули і Фінляндію, і Швецію саме в НАТО, – каже Зеленський.

Глава держави також висловив упевненість у тому, що ці держави будуть в Альянсі.

– Лідери цих держав зробили вибір, який буде підтриманий їхніми товариствами. Впевнений, що вони будуть у НАТО. І якщо раніше у людей у ​​цих країнах поділялися думки щодо членства їхніх країн у НАТО, то тепер я впевнений, що більшість людей сьогодні хочуть бути там, тому що люди хочуть бути захищеними. Але точку Росія зробила в тому, що сьогодні цивілізовані країни хочуть бути захищеними від Росії. Раніше вони думали, що від якихось погроз, агресії, війни, а сьогодні всі кажуть: я просто хочу жити спокійно у своїй оселі, працювати, проводити час із сім’єю, виховувати дітей, але я хочу бути захищеним від Росії, – додав він.

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