Двох журналістів Reuters поранили під час обстрілу біля Сєверодонецька

Червень, 03 в 21:13

Двоє журналістів агентства Reuters дістали поранення під час обстрілу поблизу міста Сєвєродонецьк на сході України. Це підтвердив прессекретар агентства у коментарі телеканалу CNN.

Зазначається, що водій транспортного засобу, яким пересувалися представники ЗМІ, загинув.

— Під час репортажної поїздки двоє журналістів Reuters отримали легкі поранення, коли вони потрапили під вогонь на шляху до Сєвєродонецька. Вони їхали на автомобілі, наданому підтримуваними Росією сепаратистами, за кермом якого була особа, призначена сепаратистами. Водій транспортного засобу загинув, – сказав речник Reuters.

Жодних інших додаткових подробиць інциденту в агентстві не повідомили.

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За останні дні Сєверодонецьк у Луганській області зазнав дуже сильних обстрілів з боку російських найманців та армії РФ. У Генштабі ЗСУ зазначали, що обстріли оборонних позицій тривають, а також повідомили про російські авіаудари в цьому районі.

3 червня у Міноборони України повідомили, що змусили російських окупантів відійти від двох населених пунктів на Сєвєродонецькому напрямку. Наразі ворог зосередився на спробах оточити українських захисників в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.