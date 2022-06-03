ЗСУ викинули окупантів з двох населених пунктів біля Сєверодонецька – Міноборони
На Сєвєродонецькому напрямку в Луганській області ЗСУ змусили російських окупантів відійти від двох населених пунктів.
Про це під час брифінгу у п’ятницю, 3 червня, розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник.
За його словами, ворог зосередився на спробах оточити українських захисників в районах Сєвєродонецька та Лисичанська.
— Українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити селища Метьолкіне та Білогорівка. Ворог зазнав втрат і відійшов.
Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини Сєвєродонецька, при цьому також зазнає втрат. Наразі активні бої тривають, – повідомив він.
Напередодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на звільнення від окупаційних сил РФ.
Він зазначив, що російським війська справді вдалося просунутися вглиб міста і вони контролюють більшу частину міста. Але українські захисники тримають позиції на одній частині міста.