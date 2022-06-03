Червень, 03 в 8:44

У центральній частині Сєверодонецька тривають запеклі бої.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, російський ворог не припиняє обстріли підрозділів Збройних сил України та завдає ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ.

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Крім того, штурмова авіація загарбників атакувала Мирну Долину.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що бої тривають не лише за Сєвєродонецьк, а й у селищах-супутниках міста. По Борівському окупанти гатили з авіації.

У центрі Сєвєродонецька пошкоджено дев’ять житлових будинків, у Золотому – шість, три – у Тошківці.

У Лисичанську, окрім двох багатоповерхівок, руйнувань зазнала пожежна частина. Зранку 3 червня в місті внаслідок артобстрілу загинула жінка, 1958 р.н.

В Гірському зруйновано 16 будинків.

Тривають бої і за трасу Лисичанськ-Бахмут, так звану дорогу життя.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай