Тривають бої у центральній частині Сєвєродонецька – Генштаб
У центральній частині Сєверодонецька тривають запеклі бої.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, російський ворог не припиняє обстріли підрозділів Збройних сил України та завдає ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ.
Крім того, штурмова авіація загарбників атакувала Мирну Долину.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що бої тривають не лише за Сєвєродонецьк, а й у селищах-супутниках міста. По Борівському окупанти гатили з авіації.
У центрі Сєвєродонецька пошкоджено дев’ять житлових будинків, у Золотому – шість, три – у Тошківці.
У Лисичанську, окрім двох багатоповерхівок, руйнувань зазнала пожежна частина. Зранку 3 червня в місті внаслідок артобстрілу загинула жінка, 1958 р.н.
В Гірському зруйновано 16 будинків.
Тривають бої і за трасу Лисичанськ-Бахмут, так звану дорогу життя.
Джерело: Генштаб ЗСУ, Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай