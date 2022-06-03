Червень, 03 в 7:59

Минулої доби на Харківщині ворог обстріляв населені пункти Башкирівка, Моспине, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового. Також під ракетні удари потрапила і Сумщина: село Гудове та райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Білорусі зосереджені на посиленні охорони державного кордону. Продовжується ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах. Залишається загроза завдання ракетних ударів із Білорусі.

Зараз дивляться

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території РФ. Крім того, окупанти ведуть обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Слов’янському напрямку зафіксовані обстріли цивільної інфраструктури в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів. Окупанти намагалися штурмувати населені пункти Богородичне та Долина, проте без успіху.

На Донецькому напрямку загарбники продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти: Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Поблизу села Студенок тривають бойові дії.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій наших збройних сил та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Штурмова авіація ворога завдала ударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався штурмувати, але зазнав втрат і відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілює Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваху, Миколаївку, Берестове, Білогорівку та Врубівку.

Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав ударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива.

Окремі підрозділи ворога та диверсійно-розвідувальні групи намагалися вступати у бій та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Проте всі намагання окупантів були безуспішні – вони відступили на попередні позиції.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник вів повітряну розвідку та намагався йти у штурм.

Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.

Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації. Російські солдати все частіше відмовляються від участі в бойових діях.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини.

Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА типу Орлан-10. На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже соту добу.