Червень, 02 в 21:33

Сєвєродонецьк на Луганщині тримається і має всі шанси на звільнення від окупаційних сил РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Найважча ситуація на сьогодні у Сєвєродонецьку. Справді, вдалося просунутися вглиб міста російській армії, вони контролюють більшу частину міста. Відсотків 20 – це так звана сіра зона, але наші захисники… тримають позиції на одній частині міста, навіть їм вдається робити певні операції, коли вони вибивають із деяких вулиць супротивника, іноді навіть виходить брати полонених. За вчора, наприклад, взяли шістьох полонених, – сказав Сергій Гайдай.

Він звернувся до всіх скептиків, закликавши їх не списувати Сєвєродонецьк з рахунків.

Зараз дивляться

– Місто тримається. І на відміну від Кадирова, ми говоримо правду. І коли він каже, що місто повністю під контролем кадирівців, ми запрошуємо його зробити відео. Ми зі свого боку допомагатимемо максимально нашим військовим, щоб вони могли на 100% виконувати свої завдання, а можливо, щоб очистити місто від російської армії, – сказав голова Луганської ОВА.

Він також прокоментував заяву радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, який заявляв про те, що ЗСУ змогли заманити в пастку російські війська, вдаючи, що нібито “місто здане”.

– Я не вдаватимуся до подробиць, але скажу так: нашим захисникам дійсно вдається проводити певні локальні військові операції, досягати успіхів у проведенні цих операцій. Це дає нам шанси та надію на те, що й надалі це відбуватиметься, – сказав Сергій Гайдай.

Напередодні у Генеральному штабі ВСУ повідомляли, що ворог встановив контроль над східною частиною міста.

Раніше Гайдай поінформував, що російські війська контролюють Сєвєродонецьк на 80%. Перед цим радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив, що загрози оточення українських військ у районі Сєвєродонецька немає.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай