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Факты / Украина / Общество

ВСУ выбросили оккупантов из двух населенных пунктов возле Северодонецка — Минобороны

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ВСУ выбросили оккупантов из двух населенных пунктов возле Северодонецка — Минобороны
Фото: Генштаб ВСУ

На Северодонецком направлении в Луганской области ВСУ вынудили российских оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

Об этом во время брифинга в пятницу, 3 июня, рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, враг сосредоточился на попытках оцепить украинских защитников в районах Северодонецка и Лисичанска.

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— Украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить поселки Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел.

По состоянию на утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части Северодонецка, при этом также терпит потери. Сейчас активные бои продолжаются, – сообщил он.

Накануне глава Луганской ОВ Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк держится и имеет все шансы на освобождение от оккупационных сил РФ.

Он отметил, что российским войскам действительно удалось продвинуться вглубь города и они контролируют большую часть города. Но украинские защитники удерживают позиции на одной части города.

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Источник: Укринформ
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