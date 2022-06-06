Карта бойових дій на 06.06.2022 – ситуація на фронті
В Україні розпочалася 103-я доба героїчного протистояння нашого народу російському загарбнику. Тривають запекли бої на Луганщині та Донеччині – ворог не полишає спроб захопити Сєвєродонецьк, Слов’янськ та інші міста.
Карта бойових дій в Україні на 06.06.2022
На Слобожанському напрямку тривають обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
На Харківському напрямку окупанти продовжують ворожі обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.
Противник зосереджується на наступі на Слов’янськ.
Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.
На Лиманському напрямку за підтримки артилерії противник веде наступ в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.
З мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв населені пункти: Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Фото: Генштаб ЗСУ, ISW