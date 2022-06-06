Обстріли Харкова, боротьба за Сєвєродонецьк і Запоріжжя: що відбувається на 103-й день війни (онлайн)
За останніми даними, Збройні сили України повернули контроль над 50% Сєвєродонецька.
США анонсували Рамштайн-3. Планується, що зустріч відбудеться у Брюсселі 15 червня.
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З початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти тимчасово захопили майже 60% Запорізької області. На частині території тривають інтенсивні бойові дії. Про це розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
– 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2 701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.
Після недавніх обстрілів окупантів у Донецьку та на території окупованої частини області припинило роботу російське телебачення.
– Телебачення немає через пошкодження обстрілами, які знов влаштували самі окупанти, щоб звинуватити ЗСУ в “обстрілах мирних мешканців”. Такий собі постріл вже не в ногу, а акуратно у мозок російської пропаганди. Була пропаганда і нема пропаганди, – зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.