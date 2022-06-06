Після недавніх обстрілів окупантів у Донецьку та на території окупованої частини області припинило роботу російське телебачення.

– Телебачення немає через пошкодження обстрілами, які знов влаштували самі окупанти, щоб звинуватити ЗСУ в “обстрілах мирних мешканців”. Такий собі постріл вже не в ногу, а акуратно у мозок російської пропаганди. Була пропаганда і нема пропаганди, – зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.