Допомога у зв’язку з безробіттям 2026: як отримати та розмір виплат
На час воєнного стану держава врегулювала призначення і розмір виплат українцям допомоги у зв’язку з безробіттям. Окрім того, 21 квітня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону про безробіття в умовах війни.
Він спрощує отримання статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Хто може отримувати фінансову допомогу у зв'язку з безробіттям у 2026 році та у якому розмірі
Як оформити допомогу у зв’язку з безробіттям 2026
Для цього необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості. Але якщо немає такої можливості, то в електронному форматі.
Куди звертатися, що отримати статус безробітного:
- До єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія.
- Засобами мобільного додатка Порталу Дія.
- У разі технічної можливості в електронній формі — засобами офіційного веб-сайту Державної служби зайнятості або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.
Подати заяву за спрощеною формою можуть громадяни (зокрема, ВПО), які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або на територіях, де тривають чи тривали бойові дії, і які не мають документів, необхідних для реєстрації як безробітного.
Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини.
Відповідно, допомога почне надаватися з першого дня отримання статусу безробітного.
Хто може отримати допомогу у зв’язку з безробіттям
Закон України від 29.09.22 року № 2622-IX змінює багато норм, які стосуються умов та тривалості цих виплат.
У 2026 році допомогу у зв’язку з безробіттям можна буде отримувати лише за умови, що страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становитиме не менше ніж 7 місяців.
Крім того, більшості безробітним строк надання допомоги визначатимуть залежно від страхового стажу:
- до 3 років — 180 календарних днів;
- від 3 до 6 років — 210 календарних днів;
- від 6 до 12 років — 240 календарних днів;
- від 12 до 18 років — 270 календарних днів;
- від 18 до 24 років — 300 календарних днів;
- від 24 до 30 років — 330 календарних днів;
- понад 30 років — 360 календарних днів.
Який розмір допомоги у 2026 році
У Державній службі зайнятості повідомили, що правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановило новий мінімальний розмір допомоги по безробіттю. З 1 січня 2026 року він становить 3 900 гривень замість попередніх 3 600 гривень.
Отримувати цю мінімальну виплату зможуть:
- застраховані особи без 7 місяців страхового стажу протягом останнього року;
- працівники, які працювали менше ніж повний робочий день або тиждень і для яких неможливо розрахувати середню зарплату;
- внутрішньо переміщені особи та мешканці тимчасово окупованих територій без документів про страховий стаж.
Окремо визначено категорії, для яких виплата становитиме 1 650 грн (раніше 1 500 грн):
- молодь без страхового стажу, яка реєструється як безробітна для пошуку першого робочого місця;
- працівники, звільнені з причин, передбачених законодавством (наприклад, порушення трудової дисципліни, прогул, втрата довіри).
Максимальна допомога по безробіттю тепер дорівнює 8 647 грн, тоді як раніше вона становила 8 000 грн.
Допомога у зв’язку з безробіттям 2026: що робити, якщо не приходять виплати
Якщо виплати припинили надходити, можливо, особа втратила статус безробітного.
Коли можуть відмовити у виплатах:
- Особою використано право на допомогу по безробіттю в межах періоду.
- Особі відмовлено у статусі безробітного.