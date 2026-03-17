На час воєнного стану держава врегулювала призначення і розмір виплат українцям допомоги у зв’язку з безробіттям. Окрім того, 21 квітня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону про безробіття в умовах війни.

Він спрощує отримання статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Хто може отримувати фінансову допомогу у зв'язку з безробіттям у 2026 році та у якому розмірі

Зараз дивляться

Як оформити допомогу у зв’язку з безробіттям 2026

Для цього необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості. Але якщо немає такої можливості, то в електронному форматі.

Куди звертатися, що отримати статус безробітного:

До єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія .

Засобами мобільного додатка Порталу Дія.

У разі технічної можливості в електронній формі — засобами офіційного веб-сайту Державної служби зайнятості

Подати заяву за спрощеною формою можуть громадяни (зокрема, ВПО), які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або на територіях, де тривають чи тривали бойові дії, і які не мають документів, необхідних для реєстрації як безробітного.

Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини.

Відповідно, допомога почне надаватися з першого дня отримання статусу безробітного.

Хто може отримати допомогу у зв’язку з безробіттям

Закон України від 29.09.22 року № 2622-IX змінює багато норм, які стосуються умов та тривалості цих виплат.

У 2026 році допомогу у зв’язку з безробіттям можна буде отримувати лише за умови, що страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становитиме не менше ніж 7 місяців.

Крім того, більшості безробітним строк надання допомоги визначатимуть залежно від страхового стажу:

до 3 років — 180 календарних днів;

від 3 до 6 років — 210 календарних днів;

від 6 до 12 років — 240 календарних днів;

від 12 до 18 років — 270 календарних днів;

від 18 до 24 років — 300 календарних днів;

від 24 до 30 років — 330 календарних днів;

понад 30 років — 360 календарних днів.

Який розмір допомоги у 2026 році

У Державній службі зайнятості повідомили, що правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановило новий мінімальний розмір допомоги по безробіттю. З 1 січня 2026 року він становить 3 900 гривень замість попередніх 3 600 гривень.

Отримувати цю мінімальну виплату зможуть:

застраховані особи без 7 місяців страхового стажу протягом останнього року;

працівники, які працювали менше ніж повний робочий день або тиждень і для яких неможливо розрахувати середню зарплату;

внутрішньо переміщені особи та мешканці тимчасово окупованих територій без документів про страховий стаж.

Окремо визначено категорії, для яких виплата становитиме 1 650 грн (раніше 1 500 грн):

молодь без страхового стажу, яка реєструється як безробітна для пошуку першого робочого місця;

працівники, звільнені з причин, передбачених законодавством (наприклад, порушення трудової дисципліни, прогул, втрата довіри).

Максимальна допомога по безробіттю тепер дорівнює 8 647 грн, тоді як раніше вона становила 8 000 грн.

Допомога у зв’язку з безробіттям 2026: що робити, якщо не приходять виплати

Якщо виплати припинили надходити, можливо, особа втратила статус безробітного.

Коли можуть відмовити у виплатах:

Особою використано право на допомогу по безробіттю в межах періоду.

Особі відмовлено у статусі безробітного.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.