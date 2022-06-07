Зеленський розповів, чому Україна не може перейти у наступ: головне з інтерв’ю для FT

Червень, 07 в 20:08

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов погодиться на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, наголосив на важливості постачання Києву зброї, а також зазначив, чому українська армія не може піти у наступ.

Факти ICTV зібрали головне з інтерв’ю глави держави в інтерв’ю редакторці Financial Times Рулі Халаф.

Зеленський наголосив, що подальші успіхи України у війні з РФ та деокупація територій залежать не лише від єдності українського народу та потужності ЗСУ, а й від зброї, яку постачатимуть держави-партнери. А також політичної підтримки та санкцій проти країни-агресора.

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Він зазначив, що останнім часом спостерігається уповільнення деокупації української території, а подекуди є загроза наступу військ РФ. Зеленський наголосив, що для перемоги на полі бою “Україна потребує потужної військової техніки, яка не повинна поступатися силам ворога”.

— Бажання (перемогти, – Ред.) у нас більше, але техніки менше. Тому ми не можемо потужно просуватися вперед. Це вкрай важлива позиція, вихід із глухого кута, – сказав він.

Президент зазначив, що наразі українська армія “поступається” ворогу в плані техніки, а тому не може перейти у наступ.

— Ми зазнаємо більших втрат, а люди є моїм пріоритетом, – сказав Зеленський.

Також він заявив про свою готовність на мирні переговори з Путіним, вони повинні проходити віч-на-віч, оскільки в Росії “більше нема з ким” обговорювати припинення війни, додавши, що Україна веде війну “конкретно з Росією”.

— Питання війни та миру залежить від бажання двох сторін. Питання війни може залежати від бажання однієї сторони. Так воно і сталося. Росія хотіла цієї війни. А питання миру – це припинення війни, на жаль, залежить не від однієї сторони. Інакше ми б уже завершили це кровопролиття. Ми не хотіли війни, ми не хочемо війни, у нас немає іншого вибору.

Водночас Зеленський заявив, що “просто не бачить передумов для припинення війни”. За його словами, будь-яку війну потрібно закінчувати за столом переговорів, але позиція “перемоги має бути досягнута на полі бою”.

Він назвав відтиск російських військ на довоєнні позиції – “тимчасовою перемогою для України”, а її кінцева мета – “повний суверенітет на всій території”.

За словами Зеленського, західні країни можуть допомогти спонукати Путіна до переговорів за допомогою постачання озброєння Україні та посилення санкцій, включаючи повне ембарго на постачання нафти та газу. Однак президент зазначив, що деякі західні уряди вже “втомилися від економічних наслідків санкцій проти Росії” та шукають способи продовжувати вести бізнес із російською стороною.

Президент заявив, що не розуміє слів лідера Франції Еммануеля Макрона, який сказав “не принижувати РФ”.

— Про які приниження ми говоримо? Я навіть не вважаю, що Україну принижують, бо це є слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас убивають. Тому ми у відповідь теж не будемо нікого принижувати — ми відповідатимемо тим самим інструментом, — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія заблокувала українські порти, через що Україна не може експортувати с/г продукцію. Він попередив, що блокада експорту може призвести до голоду у світі та посилення міграційної кризи. Президент додав, що українська сторона запропонувала варіант щодо забезпечення коридору за участю країн-партнерів, але не Росії.

— Всі прекрасно знають, що ми не пустимо російські кораблі в наші порти, бо вони щоденно нас атакують. Але Україна готова експортувати те, що має. Ми готові до нормальних, цивілізованих умов, безпечних умов, – додав він.

Зеленський закликав не забувати світ про те, що в Україні війна триває і “не може бути втоми у західних держав від неї”. Він також подякував Великій Британії та прем’єра Борису Джонсону за підтримку й висловив сподівання на продовження стратегічної співпраці. Глава держави наголосив на тому, що наша країна зацікавлена в єдності світу, включно з Китаєм, щоб вплинути на Росію та зупинити війну.