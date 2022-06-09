Червень, 09 в 19:07

Російські окупанти намагаються відновити наступ, щоб повністю захопити Запорізьку область.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Він зазначив, що на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках противник веде позиційну оборону та обстрілює українські війська.

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– Ворог зосередився на утриманні рубежів, але одночасно не залишає спроб відновити наступ на цих напрямках, ймовірно, з метою виходу на адміністративні кордони Запорізької області, – сказав він.

Громов додав, що у разі повного захоплення Херсонської області окупанти намагатимуться взяти Миколаїв, щоб створити умови для наступу на Одесу.

Раніше ми писали, що українські захисники посунули лінію фронту на Запоріжжі, звільнивши частину нашої території від російської армії.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, деякі позиції бійці Національної гвардії Росії залишили самі, оскільки вони перейшли на Херсонський напрямок. Натомість до Запорізької області російське командування перекинуло бойовиків так званої ДНР.