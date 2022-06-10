Червень, 10 в 6:31

Російські війська продовжували наступ з південного сходу від Ізюма і досягли незначних територіальних успіхів на північ від Слов’янська.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Окупаційні сили намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися у бік Слов’янська. Але навряд чи їм вдалося досягти успіху станом на 9 червня через опір українців у цьому районі.

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ISW стверджує, що спробам російської армії просунутися до Слов’янська заважає річка Сіверський Донець, яку їм треба буде перетнути на півночі (в районі Святогірська-Тетянівки) та на схід від Слов’янська (в районі Райгородка), щоб підійти до самого міста.

В ISW додали, що російські окупанти продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти мали частковий успіх у Комишувасі (на північний схід від Бахмута) та Ротах (на південний схід від Бахмута). Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.